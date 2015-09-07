В 5 сезоне 6 серии сериала «Кухня», тяжело переживая расставание с Денисом, Катя начинает выпивать и въезжает в отель на мотоцикле. Вика и Максим подают заявление на развод, а в отель приезжает Нагиев, чтобы обсудить организацию его свадьбы.