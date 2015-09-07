В 5 сезоне 16 серии сериала «Кухня» Михаил собирается пригласить Элеонору на свидание, но все его ухаживания она по ошибке приписывает Нагиеву. Катя начинает проводить много времени с Никитой, а Макс встречает одну из своих бывших девушек.