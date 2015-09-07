В 5 сезоне 1 серии сериала «Кухня» Вика становится совсем рассеянной из-за беременности, а Виктор требует, чтобы Михаил Джекович никак не касался ресторана. Тем временем Денис готовит для Кати очень романтический сюрприз.
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