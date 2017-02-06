В 1 сезоне 6 серии сериала «Куба» следователи продолжают наблюдать за вдовой погибшего. Кубанков считает, что она наняла кого-то для убийства. Только кого? В ее окружении было сразу двое подозрительных мужчин. Однако один из них вскоре погибает.
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