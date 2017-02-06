В 1 сезоне 9 серии сериала «Куба» богатый коллекционер жестоко убит недалеко от галереи. В момент смерти он говорил по телефону со своим знакомым. Тот убежден, что произошедшее связано с рисковым хобби погибшего — азартными играми…
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