В 1 сезоне 22 серии сериала «Куба» герой, прикинувшись бомжом, пробирается в теневой бизнес. Неизвестный мужчина атакует его шокером и куда-то увозит. Когда Кубанков приходит в сознание, становится понятно, что он стал участником боев без правил.
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