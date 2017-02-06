В 1 сезоне 3 серии сериала «Куба» Кубанков вместе с напарником расследуют дело об убийстве актера театра. Мужчину застрелили прямо на сцене: партнерша не знала, что использует настоящее оружие. Герои выясняют, что у погибшего было много врагов.
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