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Куба 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Куба»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 6 февраля 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 6 февраля 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 7 февраля 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 7 февраля 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 8 февраля 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 февраля 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 февраля 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 9 февраля 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 10 февраля 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 10 февраля 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 10 февраля 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 10 февраля 2017
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 13 февраля 2017
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 13 февраля 2017
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 14 февраля 2017
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 14 февраля 2017
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 15 февраля 2017
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 15 февраля 2017
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 16 февраля 2017
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 16 февраля 2017
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 17 февраля 2017
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 17 февраля 2017
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 17 февраля 2017
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 17 февраля 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Куба» Кубанков вместе с напарником расследуют дело об убийстве актера театра. Мужчину застрелили прямо на сцене: партнерша не знала, что использует настоящее оружие. Герои выясняют, что у погибшего было много врагов.

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