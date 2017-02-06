В 1 сезоне 2 серии сериала «Куба» Кубанков с головой уходит в поиски похищенной девушки. Улики указывают на то, что злоумышленники прячут ее в порту. Куба также выходит на таксиста, который видел бандитов, но в итоге сам попадает к ним в лапы.
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