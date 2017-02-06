В 1 сезоне 1 серии сериала «Куба» бывший защитник Отечества Андрей Кубанков возвращается в Подмосковье после ухода со службы. В Среднереченске он встречает Эрику, которую похищают буквально у него на глазах. Брат девушки просит помочь в поисках.
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