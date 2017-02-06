В 1 сезоне 17 серии сериала «Куба» известный предприниматель жестоко убит вместе со своим личным водителем. Примечательно, что преступник уносит с собой обручальное кольцо бизнесмена. В ходе расследования Макс узнает, что у жертвы осталась жена.
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