В 1 сезоне 13 серии сериала «Куба» помощник главы города попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Вскоре он погибает. Кубанков выясняет, что чиновника убил один из сокамерников по наставлению начальника конвоя. Но зачем?
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