В 1 сезоне 12 серии сериала «Куба» герой узнает, что прямо перед гибелью в организм девушки попало вещество, которое используется для лечения ишемии. Кубанков считает, что конечной целью убийцы мог быть совершенно другой человек.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail