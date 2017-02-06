В 1 сезоне 20 серии сериала «Куба» герою удается ускользнуть из заключения. Однако времени мало. Кубанков находит девушку, с которой проводил вечер, и выясняет, что знакомство произошло не просто так. Ей хорошо заплатили за «веселый» вечер.