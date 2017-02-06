В 1 сезоне 23 серии сериала «Куба» Андрей вынужден отложить свадьбу с любимой Эрикой из-за расследования в отношении ее брата Одинцова. Но руководство все равно отнимает у него работу и передает другим. Садурова тайно встречается с подозреваемым.
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