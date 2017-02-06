В 1 сезоне 18 серии сериала «Куба» сыщики находят важную улику в деле об убийстве бизнесмена. Это помогает Кубанкову выйти на важного свидетеля — плотника, который попал на место преступления первым. Он-то и заметил уходящего киллера…
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