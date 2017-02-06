В 1 сезоне 7 серии сериала «Куба» Кубанков и его коллеги находятся в поисках причастных к убийству человека в парке. Свидетели указывают на бывшего спортсмена и рецидивиста, но Куба уверен, что он тут ни при чем. Вскоре у мужчины появляется алиби.