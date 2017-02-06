В 1 сезоне 15 серии сериала «Куба» крупного бизнесмена убивают выстрелом в упор. Куба и Оксана проводят допрос свидетелей — жены и любовницы убитого. По словам супруги, перед произошедшим мужчине неоднократно угрожали по телефону.
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