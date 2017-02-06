В 1 сезоне 24 серии сериала «Куба» Кубанков тайно вывозит Ирину из психиатрической лечебницы. При этом он даже не подозревает, что за ним активно следят. Садурова обещает Одинцову раскрыть местонахождение Ирины, но ставит свои условия.
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