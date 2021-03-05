«Крюк» — новый российский сериал, снятый в жанре спортивной драмы. Сюжет фокусируется на некогда известном хоккеисте Никите Крюкове, который после завершения своей карьеры решает стать спортивным агентом. Однако этот бизнес полон своих сюрпризов. Главный герой пытается строить свою карьеру максимально честно, продолжая относиться к людям по-человечески. Но, увы, далеко не у всех хоккейных агентов есть хоть какие-то принципы. Никита всеми силами оберегает своих клиентов, решая не только деловые, но и личные вопросы. Впрочем, личная жизнь самого Крюкова оставляет желать лучшего. Однако с собственными проблемами он разбираться не спешит.