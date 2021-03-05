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Киноафиша Сериалы Крюк
Крюк (2021 - …) Крюк 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Megogo
Продолжительность 5 часов 0 минут
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О чем сериал

«Крюк»  — новый российский сериал, снятый в жанре спортивной драмы. Сюжет фокусируется на некогда известном хоккеисте Никите Крюкове, который после завершения своей карьеры решает стать спортивным агентом. Однако этот бизнес полон своих сюрпризов. Главный герой пытается строить свою карьеру максимально честно, продолжая относиться к людям по-человечески. Но, увы, далеко не у всех хоккейных агентов есть хоть какие-то принципы. Никита всеми силами оберегает своих клиентов, решая не только деловые, но и личные вопросы. Впрочем, личная жизнь самого Крюкова оставляет желать лучшего. Однако с собственными проблемами он разбираться не спешит.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Александр Голубков
Александр Голубков
Екатерина Маликова
Екатерина Маликова
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крюк - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Крюк - Сезон 2 Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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