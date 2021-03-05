Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Крюк 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Крюк
Киноафиша Сериалы Крюк Сезоны Сезон 1

Крюк 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крюк»

В 1 сезоне сериала «Крюк» действие разворачивается вокруг некогда известного хоккеиста Никиты Крюкова, который решает стать спортивным агентом после завершения своей карьеры. Главный герой пытается делать все честно и относиться ко всем по-человечески, не понимая, что этот бизнес не создан для добрых и открытых людей. Крюков то и дело сталкивается с ситуациями, которые отнимают у него веру в людей. Впрочем, для своих клиентов Никита готов сделать практически что угодно. Он помогает в решении как деловых, так и личных вопросов. При этом личная жизнь самого героя далека от идеала — Крюкова съедают собственные проблемы...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Крюк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
2 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 апреля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 апреля 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 апреля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 мая 2021
График выхода всех сериалов
Никто не ожидал, что именно он заменит Сталлоне: нам одним кажется, что этот актер слишком «сладенький» для роли Рэмбо в приквеле?
Всего одна сцена из «Властелина колец» подтверждает, что Леголас был лучшим бойцом: Арагорн по сравнению с ним просто слабак
Думали, что только в Крыму? А вот и нет! Где на самом деле снимали «Три плюс два» и почему зрителей обманули?
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше