В 1 сезоне сериала «Крюк» действие разворачивается вокруг некогда известного хоккеиста Никиты Крюкова, который решает стать спортивным агентом после завершения своей карьеры. Главный герой пытается делать все честно и относиться ко всем по-человечески, не понимая, что этот бизнес не создан для добрых и открытых людей. Крюков то и дело сталкивается с ситуациями, которые отнимают у него веру в людей. Впрочем, для своих клиентов Никита готов сделать практически что угодно. Он помогает в решении как деловых, так и личных вопросов. При этом личная жизнь самого героя далека от идеала — Крюкова съедают собственные проблемы...