Стрим-сервис Megogo

MEGOGO – один из самых удобных стриминговых сервисов Восточной Европы, предназначенный для прослушивания аудиоматериалов и просмотра различного рода видеоконтента. Для своих пользователей медиасервис предлагает несколько тысяч художественных картин, документальных фильмов и сериалов, а также телевизионные программы, трансляции спортивных мероприятий, шоу о путешествиях и многое другое. Ко всему прочему, компания основала свою студию и начала производство оригинального продукта, а сотрудничество с ведущими киностудиями позволяет онлайн-кинотеатру постоянно пополнять свою коллекцию. Уже более 55 миллионов пользователей регулярно пользуются каталогом сайта, где можно найти как свежие хиты современного кинопроката, так и бесценную классику мирового кинематографа.