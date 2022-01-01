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Стрим-сервис Megogo

О стрим-сервисе

MEGOGO – один из самых удобных стриминговых сервисов Восточной Европы, предназначенный для прослушивания аудиоматериалов и просмотра различного рода видеоконтента. Для своих пользователей медиасервис предлагает несколько тысяч художественных картин, документальных фильмов и сериалов, а также телевизионные программы, трансляции спортивных мероприятий, шоу о путешествиях и многое другое. Ко всему прочему, компания основала свою студию и начала производство оригинального продукта, а сотрудничество с ведущими киностудиями позволяет онлайн-кинотеатру постоянно пополнять свою коллекцию. Уже более 55 миллионов пользователей регулярно пользуются каталогом сайта, где можно найти как свежие хиты современного кинопроката, так и бесценную классику мирового кинематографа.

Сериалы
Джек и Лондон
Джек и Лондон
комедия, детектив 2021, Украина
0.0
Крюк
Крюк
драма, комедия, спорт 2021, Россия
0.0
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