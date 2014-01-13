В 1 сезоне 8 серии сериала «Корабль», после того как Орлуша находит код, предупреждающий взрыв устройства, и спасает всех от неминуемой смерти, экипажу грозит новая опасность. Десятки тысяч оголодавших птиц нападают на судно в поисках еды.
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