В 1 сезоне 10 серии сериала «Корабль» Герман пытается захватить управление кораблем и сохранить свои отношения с дочерью капитана, Аленой. И в том, и в другом парню мешает Максим. Инструктор решает выбрать простой путь и убить соперника.