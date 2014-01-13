В 1 сезоне 10 серии сериала «Корабль» Герман пытается захватить управление кораблем и сохранить свои отношения с дочерью капитана, Аленой. И в том, и в другом парню мешает Максим. Инструктор решает выбрать простой путь и убить соперника.
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