В 1 сезоне 11 серии сериала «Корабль» парусное судно затягивает в безумный водоворот, из которого всеми силами Громов и Ракита пытаются выбраться. Экипаж снова находится на грани жизни и смерти, а Роман планирует совершить убийство.
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