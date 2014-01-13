В 1 сезоне 12 серии сериала «Корабль» конфликт между Германом и Максимом достигает пика. Все в ужасе из-за того, что на судне начинается стрельба, в которой могут пострадать совершенно не причастные к ситуации люди.
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