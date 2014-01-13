В 1 сезоне 2 серии сериала «Корабль», пока молодые люди наслаждаются беззаботным отдыхом, команда экипажа пытается разобраться в том, что случилось на суше. Громов начинает подозревать, что Ксения знает гораздо больше, чем рассказывает.
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