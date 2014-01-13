В 1 сезоне 17 серии сериала «Корабль» Громов и Ракита на радарах замечают еще одно судно. Удивление сменяется страхом перед неизвестными настроениями других выживших. Тем временем Орлуша получает травму, которая становится для него благословением.
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