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Киноафиша Сериалы Корабль Сезоны Сезон 1 Серия 13

Корабль 2014 - 2015 13 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Корабль»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 13 января 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 13 января 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 14 января 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 15 января 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 16 января 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 20 января 2014
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 21 января 2014
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 22 января 2014
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 23 января 2014
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 27 января 2014
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 28 января 2014
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 29 января 2014
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 30 января 2014
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 3 февраля 2014
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 4 февраля 2014
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 5 февраля 2014
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 6 февраля 2014
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 10 февраля 2014
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 11 февраля 2014
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 12 февраля 2014
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21 13 февраля 2014
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22 17 февраля 2014
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23 18 февраля 2014
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24 19 февраля 2014
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 25 20 февраля 2014
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 26 21 февраля 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Корабль» Герман Ворожцов захватывает власть на парусном судне и вынуждает других согласиться с жесткой, но необходимой для выживания мерой — убийством капитана Громова, штурмана Ракиты и Пети Зацепина.

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