В 1 сезоне 24 серии сериала «Корабль» Орлуша находит судовой журнал первого капитана «Бегущей по волнам». С помощью карты студенты обнаруживают еще одну каюту судна. Максим решает оставить Ксению, а Виктория пытается напоказ покончить с собой...