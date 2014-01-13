В 1 сезоне 24 серии сериала «Корабль» Орлуша находит судовой журнал первого капитана «Бегущей по волнам». С помощью карты студенты обнаруживают еще одну каюту судна. Максим решает оставить Ксению, а Виктория пытается напоказ покончить с собой...
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