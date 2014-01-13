В 1 сезоне 14 серии сериала «Корабль» недалеко от парусного судна обнаруживается потерпевший крушение самолет. Авиакатастрофа приносит экипажу очередную беду: из-за отклонения оси планеты отдаляется Солнце, и Земля погружается в полный мрак.
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