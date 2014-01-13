В 1 сезоне 4 серии сериала «Корабль» Ксения все еще надеется отыскать сушу, тогда как остальных пленников судна охватывает страх. Рано или поздно продукты питания закончатся, а значит, всех ждут неизбежные болезни и смерть.
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