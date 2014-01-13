В 1 сезоне 6 серии сериала «Корабль» в процессе инвентаризации на борту обнаруживается странная коробка из министерства, не входящая в перечень предметов. Внутри находится взрывное устройство, и обратный отсчет скоро подойдет к концу.
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