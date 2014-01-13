В 1 сезоне 1 серии сериала «Корабль» капитан Громов после смерти жены решает взять с собой на судно дочерей, Алену и Леру, надеясь, что путешествие поможет им отвлечься от горя. После грозы и бури парусник не может выйти на связь с остальным миром.
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