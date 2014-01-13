В 1 сезоне 18 серии сериала «Корабль» Герман Ворожцов решает поквитаться с Максимом за то, что тот встрял в отношения с Аленой. Инструктор шантажирует убийством парня штурмана Ракиту и капитана Громова, вынуждая их выполнить его условия.