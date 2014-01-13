В 1 сезоне 22 серии сериала «Корабль» после нашествия гигантских пчел из-за анафилактического шока Соломатина находится на грани жизни и смерти. Аномальная жара грозит экипажу дефицитом воды. Максим сознается в убийстве инструктора Германа.
Related video
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Авторизация по e-mail