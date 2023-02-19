Свои не подкачали: подборка российских сериаловНачинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.