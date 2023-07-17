Во 2-м сезоне сериала «Историк» из иностранной командировки возвращается в Россию переводчик, которого в тот же день кто-то убивает. Рядом с телом задушенного мужчины полиция обнаруживает игрушку – плюшевого тигра. Такими же тигрятами оказывается набит и шкаф в его квартире. Следователь Анна Рыбакова и ее команда заходят в тупик, а гениальный историк Андрей Изворин нарочно держит свои теории при себе, чтобы проверить, справятся ли полицейские без его советов. Тем временем между ним и Анной начинает развиваться роман. Вместе этой парочке предстоит отправиться в путешествие на заброшенный остров, но и там не обойдется без расследования.