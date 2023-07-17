Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Историк 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Историк
Киноафиша Сериалы Историк Сезоны Сезон 2

Историк 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Историк»

Во 2-м сезоне сериала «Историк» из иностранной командировки возвращается в Россию переводчик, которого в тот же день кто-то убивает. Рядом с телом задушенного мужчины полиция обнаруживает игрушку – плюшевого тигра. Такими же тигрятами оказывается набит и шкаф в его квартире. Следователь Анна Рыбакова и ее команда заходят в тупик, а гениальный историк Андрей Изворин нарочно держит свои теории при себе, чтобы проверить, справятся ли полицейские без его советов. Тем временем между ним и Анной начинает развиваться роман. Вместе этой парочке предстоит отправиться в путешествие на заброшенный остров, но и там не обойдется без расследования.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Историк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
17 июля 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
17 июля 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
18 июля 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
18 июля 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
19 июля 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
19 июля 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
20 июля 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
20 июля 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
24 июля 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
24 июля 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
25 июля 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
25 июля 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
26 июля 2023
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
26 июля 2023
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
27 июля 2023
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
27 июля 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше