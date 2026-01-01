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Михаил Шкамаридин
Mikhail Shkamaridin
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Михаил Шкамаридин
Михаил Шкамаридин
Mikhail Shkamaridin
Дата рождения
3 марта 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Красноярск, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Биография Михаила Шкамаридина
Родился 3 марта 1965 года. Красноярск, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
6.8
Карпов
(2012)
6.6
Историк
(2021)
6.1
Патриот
(2020)
Фильмография Михаила Шкамаридина
Тот мужчина, та женщина
мелодрама
2022, Россия
6.6
Историк
триллер, мистика
2021, Россия
6.1
Патриот
комедия
2020, Россия
Точка невозврата
драма, комедия
2017, Россия
Мелодия на два голоса
драма, мелодрама
2015, Россия
3.3
Неваляшка 2
Nevalyashka-2
спорт, комедия
2014, Россия
6.8
Карпов
криминал, детектив
2012, Россия
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