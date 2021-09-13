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Историк 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Историк
Киноафиша Сериалы Историк Сезоны Сезон 1

Историк 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Историк»

В 1 сезоне сериала «Историк» в городе происходит загадочное ритуальное убийство. Следовательница Аня Рыбакова случайно натыкается в интернете на комикс художника с псевдонимом Хантер, который подробно изображает сцену преступления. Оказывается, что комикс нарисовал университетский преподаватель истории Андрей Изворин. Мужчина славится творческим подходом к своему предмету. Он считает, что любому нераскрытому преступлению суждено повториться вновь, поэтому собирает такие истории и знакомит с ними мир.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Историк График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
27 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 октября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 октября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
6 октября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 октября 2021
График выхода всех сериалов
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