В 1 сезоне сериала «Историк» в городе происходит загадочное ритуальное убийство. Следовательница Аня Рыбакова случайно натыкается в интернете на комикс художника с псевдонимом Хантер, который подробно изображает сцену преступления. Оказывается, что комикс нарисовал университетский преподаватель истории Андрей Изворин. Мужчина славится творческим подходом к своему предмету. Он считает, что любому нераскрытому преступлению суждено повториться вновь, поэтому собирает такие истории и знакомит с ними мир.