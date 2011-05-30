В 4 сезоне 38 серии сериала «Интерны» Ольга не знает, как позвать мужа на мюзикл. На помощь приходят коллеги. У Риты и Леши начинаются проблемы. Он узнает, что медсестра встречалась с Быковым. Сама Рита не в восторге от слухов вокруг нее и интерна.
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