В 4 сезоне 49 серии сериала «Интерны» Фил понял, что больше не может жить со слишком шумными Соней и Глебом. Паре предложили найти новое жилье. В больницу устраивается новый врач, который является бывшим супругом Полины. Она, конечно, не в восторге.
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