В 4 сезоне 14 серии сериала «Интерны» Быков случайно наткнулся на медика, который оказался более остроумным, чем он. Его нужно срочно уволить. Глеб соглашается снова сводить Соню в клуб, но горько об этом жалеет. Максим уверен, что Леша — подлиза.
Related video
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail