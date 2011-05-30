В 4 сезоне 14 серии сериала «Интерны» Быков случайно наткнулся на медика, который оказался более остроумным, чем он. Его нужно срочно уволить. Глеб соглашается снова сводить Соню в клуб, но горько об этом жалеет. Максим уверен, что Леша — подлиза.