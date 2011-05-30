В 4 сезоне 97 серии сериала «Интерны» Виктор делает все возможное, чтобы растопить холодное сердце бывшей жены. Такой приступ романтики не ожидал никто. В первую очередь Быков. Все сотрудники больницы очень устали от поведения Бори.
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