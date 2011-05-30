В 4 сезоне 6 серии сериала «Интерны» Соня пытается показать свой характер, чем ужасно раздражает Быкова. Новичкам выдали собственное помещение, теперь им необходимо как-то его облагородить. Леша крайне рад получить своего первого больного.
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