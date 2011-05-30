В 4 сезоне 8 серии сериала «Интерны» Соня почувствовала себя хозяйкой в квартире Купитмана. Сам дерматолог не очень рад такому раскладу. Андрей помогает ему решить проблему. Леша соглашается быть «мужем» для Любы, но Рита понимает это по-своему.