В 4 сезоне 45 серии сериала «Интерны» Леша уверен, что цыган, поступивший к ним на лечение, ворует у врачей. Полина пытается вернуться в родную больницу после громкого увольнения. Коллеги хотят ей помочь, но убедить в чем-то Быкова не так-то просто.
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