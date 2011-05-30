В 4 сезоне 45 серии сериала «Интерны» Леша уверен, что цыган, поступивший к ним на лечение, ворует у врачей. Полина пытается вернуться в родную больницу после громкого увольнения. Коллеги хотят ей помочь, но убедить в чем-то Быкова не так-то просто.