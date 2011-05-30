В 4 сезоне 46 серии сериала «Интерны» Леша старается подружиться с Полиной и заставить ее работать. Но девушка гораздо больше предпочитает общаться. Глеб убеждает Соню, что не спал с Полиной. Дерматолог крутит тайный роман с Любовью, спасибо Быкову.
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