В 4 сезоне 46 серии сериала «Интерны» Леша старается подружиться с Полиной и заставить ее работать. Но девушка гораздо больше предпочитает общаться. Глеб убеждает Соню, что не спал с Полиной. Дерматолог крутит тайный роман с Любовью, спасибо Быкову.