В 4 сезоне 72 серии сериала «Интерны» девушки устраивают целое соревнование, цель которого — как можно быстрее «скинуть» пациентов. Дерматолог отвык от активной работы, отсутствие Фила подкинуло ему проблем. Соня и Глеб начинают новую игру.
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