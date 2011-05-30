В 4 сезоне 72 серии сериала «Интерны» девушки устраивают целое соревнование, цель которого — как можно быстрее «скинуть» пациентов. Дерматолог отвык от активной работы, отсутствие Фила подкинуло ему проблем. Соня и Глеб начинают новую игру.