В 4 сезоне 3 серии сериала «Интерны» Быков дает необычное задание своим будущим подопечным. Они должны вылечить его больных. Всех пациентов Андрей изображает самостоятельно. Отчаянные медики готовы буквально на все, чтобы заслужить уважение.
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