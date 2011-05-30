В 4 сезоне 54 серии сериала «Интерны» Люба переживает из-за приезда старой знакомой дерматолога. Сам Купитман держится спокойно. Глеб пытается помирить Соню и Полину и отправляет их за покупками. Тимур вынужден играть в компьютерную игру за Быкова.